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  4. В матче с Эпицентром у Шахтера зафиксирован рекордный xG с февраля 2023-го
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 10:03 |
972
2

В матче с Эпицентром у Шахтера зафиксирован рекордный xG с февраля 2023-го

«Горняки» нанесли по воротам соперника 35 ударов, но забили лишь однажды…

04 августа 2025, 10:03 |
972
2
В матче с Эпицентром у Шахтера зафиксирован рекордный xG с февраля 2023-го
shakhtar.com

В первом туре УПЛ-2025/26 «Шахтер» добыл крайне непростую выездную победу над «Эпицентром» (1:0), хотя и имел тотальное превосходство над соперником.

В этой игре «оранжево-черные» нанесли 35 ударов по воротам «Эпицентра», из которых 13 пришлись в створ.

Показатель ожидаемых голов (xG) у «Шахтера» в этой игре, зафиксированный специалистами Wyscout, стал рекордным для дончан за последние почти два с половиной года и составил 4,31.

В последний раз больший показатель xG статистики фиксировали у «горняков» 28 февраля 2023 года в поединке УПЛ против «Миная», когда «Шахтер» выиграл со счетом 4:1, нанеся 25 ударом по воротам соперника, из которых 10 пришлись в створ. На тот момент донецкую команду, напомним, возглавлял хорват Игор Йовичевич.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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New Zealander
35 це навіть більше ніж початково заявлені 27 ударів. У Катьки Монзулихи знову день невдався. 
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-1
DK2025
Оргазм от суперигры суперклюба крепчает и восторженных откликов от почитателей его все более. А вдруг холодный душ скоро опрокинется (когда греки или другой клуб включат жёсткий прессинг против стаи браузил - на что Бешик оказался неспособен)? И что тогда проплаченные сами знаете кем всякие там ёжики и алколеоненко прокукарекают? С высоты ой как больно падать...
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-1
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