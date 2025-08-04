В матче с Эпицентром у Шахтера зафиксирован рекордный xG с февраля 2023-го
«Горняки» нанесли по воротам соперника 35 ударов, но забили лишь однажды…
В первом туре УПЛ-2025/26 «Шахтер» добыл крайне непростую выездную победу над «Эпицентром» (1:0), хотя и имел тотальное превосходство над соперником.
В этой игре «оранжево-черные» нанесли 35 ударов по воротам «Эпицентра», из которых 13 пришлись в створ.
Показатель ожидаемых голов (xG) у «Шахтера» в этой игре, зафиксированный специалистами Wyscout, стал рекордным для дончан за последние почти два с половиной года и составил 4,31.
В последний раз больший показатель xG статистики фиксировали у «горняков» 28 февраля 2023 года в поединке УПЛ против «Миная», когда «Шахтер» выиграл со счетом 4:1, нанеся 25 ударом по воротам соперника, из которых 10 пришлись в створ. На тот момент донецкую команду, напомним, возглавлял хорват Игор Йовичевич.
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