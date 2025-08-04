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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 10:19 |
1357
0

Динамо не планирует отпускать игрока, на которого нацелился Металлист 1925

Харьковский клуб заинтересован в услугах 22-летнего полузащитника Александра Яцыка

04 августа 2025, 10:19 |
1357
0
Динамо не планирует отпускать игрока, на которого нацелился Металлист 1925
ФК Динамо Киев. Александр Яцык

Харьковский «Металлист 1925» продолжает активную работу на трансферном рынке – новичок элитного дивизиона намерен подписать еще несколько новых игроков до закрытия окна.

По информации источника, клуб нацелился на центрального полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка, однако чемпионы Украины не хотят отпускать 22-летнего футболиста.

«Металлист 1925» готов рассмотреть любые варианты и продолжает переговоры с «бело-синими». Харьковский клуб предложил «Динамо» оформить полноценный трансфер, отдать Яцыка в аренду или продать игрока с возможностью в будущем заработать определенный процент от дальнейшей продажи.

В Киеве отказываются отпускать полузащитника, но стороны не прекратили контакты и обсуждают возможные варианты.

В сезоне 2024/25 Яцык играл в составе луганской «Зари», где провел 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт полузащитника с киевским клубом истекает в июне 2026 года, а его ориентировочная стоимость составляет один миллион евро.

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Динамо Киев Металлист 1925 Александр Яцык Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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