Звездный игрок Пафоса пропустит матч против Динамо в ЛЧ. Известна причина
Бразилец Давид Луис продолжает восстанавливаться после травмы бедра
5 и 12 августа пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».
Накануне этого противостояния соперник чемпионов Украины подписал на правах свободного агента звездного новичка. К «Пафосу» присоединился 38-летний бразилец Давид Луис, который ранее играл за «Челси», «Арсенал», ПСЖ.
Несмотря на трансфер опытного футболиста, Луис не сможет помочь команде в ближайших матчах против «бело-синих». Дело в том, что бразилец еще в начале июля получил травму, когда выступал в составе «Форталезы».
По этой причине, он пропустил пять последних матчей бразильской команды и после перехода в кипрский клуб продолжит восстанавливаться после повреждения бедра. Давид точно пропустит первый матч против «Динамо» и рискует не сыграть во втором.
В прошлом сезоне Луис провел 17 матчей на клубном уровне и часто пропускал поединки из-за постоянных травм. В активе опытного защитника – 57 матчей в составе сборной Бразилии (три гола и две результативные передачи).
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