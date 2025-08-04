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  4. Звездный игрок Пафоса пропустит матч против Динамо в ЛЧ. Известна причина
Лига чемпионов
04 августа 2025, 10:01 |
1269
0

Звездный игрок Пафоса пропустит матч против Динамо в ЛЧ. Известна причина

Бразилец Давид Луис продолжает восстанавливаться после травмы бедра

04 августа 2025, 10:01 |
1269
0
Звездный игрок Пафоса пропустит матч против Динамо в ЛЧ. Известна причина
ФК Пафос. Давид Луис

5 и 12 августа пройдут матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сойдутся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос».

Накануне этого противостояния соперник чемпионов Украины подписал на правах свободного агента звездного новичка. К «Пафосу» присоединился 38-летний бразилец Давид Луис, который ранее играл за «Челси», «Арсенал», ПСЖ.

Несмотря на трансфер опытного футболиста, Луис не сможет помочь команде в ближайших матчах против «бело-синих». Дело в том, что бразилец еще в начале июля получил травму, когда выступал в составе «Форталезы».

По этой причине, он пропустил пять последних матчей бразильской команды и после перехода в кипрский клуб продолжит восстанавливаться после повреждения бедра. Давид точно пропустит первый матч против «Динамо» и рискует не сыграть во втором.

В прошлом сезоне Луис провел 17 матчей на клубном уровне и часто пропускал поединки из-за постоянных травм. В активе опытного защитника – 57 матчей в составе сборной Бразилии (три гола и две результативные передачи).

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Лига чемпионов Динамо - Пафос Пафос Пафос - Динамо Динамо Киев Давид Луис травма
Николай Титюк Источник: ФК Пафос
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