Экс-игрок Арсенала определился с новым клубом. Его хотела Барселона

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти близок к переходу в испанский клуб «Вильярреал».

32-летний футболист прошёл медицинское обследование в «Жёлтой субмарине» и договорился об условиях контракта. Томас подпишет соглашение с испанским клубом на два сезона — до лета 2027 года.

Парти находится в статусе свободного агента с конца июня после того, как не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте.

В составе лондонского клуба Парти провёл 167 матчей за пять лет, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» была близка к подписанию Парти.