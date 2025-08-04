Экс-игрок Арсенала определился с новым клубом. Его хотела Барселона
Томас Партей перейдет в «Вильярреал»
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти близок к переходу в испанский клуб «Вильярреал».
32-летний футболист прошёл медицинское обследование в «Жёлтой субмарине» и договорился об условиях контракта. Томас подпишет соглашение с испанским клубом на два сезона — до лета 2027 года.
Парти находится в статусе свободного агента с конца июня после того, как не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте.
В составе лондонского клуба Парти провёл 167 матчей за пять лет, забил девять голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» была близка к подписанию Парти.
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