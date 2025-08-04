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Испания
04 августа 2025, 09:57 | Обновлено 04 августа 2025, 10:00
764
0

Экс-игрок Арсенала определился с новым клубом. Его хотела Барселона

Томас Партей перейдет в «Вильярреал»

04 августа 2025, 09:57 | Обновлено 04 августа 2025, 10:00
764
0
Экс-игрок Арсенала определился с новым клубом. Его хотела Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти близок к переходу в испанский клуб «Вильярреал».

32-летний футболист прошёл медицинское обследование в «Жёлтой субмарине» и договорился об условиях контракта. Томас подпишет соглашение с испанским клубом на два сезона — до лета 2027 года.

Парти находится в статусе свободного агента с конца июня после того, как не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте.

В составе лондонского клуба Парти провёл 167 матчей за пять лет, забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» была близка к подписанию Парти.

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Томас Партей Арсенал Лондон Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги
Андрей Витренко Источник: The Athletic
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