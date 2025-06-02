Барселона очень близка к подписанию футболиста Арсенала

Каталонская «Барселона» планирует серьезные усиления на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации Sky Sports, наставник каталонцев Ханси Флик хочет добавить опытного хавбека в ряды каталонского клуба. «Барселона» очень близка к подписанию контракта с полузащитником «Арсенала» Томасом Партеем, контракт которого с лондонцами истекает 30 июня 2025 года.

Каталонцы уже провели прямые переговоры с Томасом, все идет к тому, что ганский футболист станет первым летним подписанием «Барсы».

В этом сезоне Партей провел 52 матча, забил четыре гола и сделал три ассиста. Ранее Партея подозревали в изнасиловании.