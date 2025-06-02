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  4. Барселона очень близка к подписанию футболиста Арсенала
Испания
02 июня 2025, 19:22 |
1688
0

Барселона очень близка к подписанию футболиста Арсенала

Томас Партей может в скором времени пополнить ряды каталонского клуба

02 июня 2025, 19:22 |
1688
0
Барселона очень близка к подписанию футболиста Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Каталонская «Барселона» планирует серьезные усиления на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации Sky Sports, наставник каталонцев Ханси Флик хочет добавить опытного хавбека в ряды каталонского клуба. «Барселона» очень близка к подписанию контракта с полузащитником «Арсенала» Томасом Партеем, контракт которого с лондонцами истекает 30 июня 2025 года.

Каталонцы уже провели прямые переговоры с Томасом, все идет к тому, что ганский футболист станет первым летним подписанием «Барсы».

В этом сезоне Партей провел 52 матча, забил четыре гола и сделал три ассиста. Ранее Партея подозревали в изнасиловании.

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Томас Партей трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Арсенал Лондон Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Sky Sports
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