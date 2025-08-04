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ATP
04 августа 2025, 09:07 |
321
0

Кто провел три тай-брейка? Известны четвертьфиналисты Мастерса в Торонто

Тейлор Фритц и Бен Шелтон красиво выиграли свои поединки четвертого раунда в Канаде

04 августа 2025, 09:07 |
321
0
Кто провел три тай-брейка? Известны четвертьфиналисты Мастерса в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

В ночь на 4 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто в нижней части сетки.

Чемпион пятисотника в Вашингтоне Алекс де Минаур в трех сетах дожал Фрэнсиса Тиафо и выиграл седьмой матч подряд.

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Следующим соперником австралийца был будет Бен Шелтон. Американец выбил Флавио Коболли, отыграв подачу на поединок в решающей партии.

Второй сеяный Тейлор Фритц на трех тай-брейках за три часа одолел Иржи Легечку. За гру теннисисты не сделали ни одного брейка.

За выход в полуфинал Фритц поборется с «нейтралом» Андреем Рублевым. Свой матч четвертого круга против Рублева не сумел доиграть Алехандро Давидович Фокина – испанец снялся после трех геймов третьего сета.

Днем ранее в Торонто прошли поединки 1/8 финала в верхней части сетки.

АТР 1000 Торонто. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [7] – Алекс де Минаур [9] – 2:6, 6:4, 4:6
Флавио Коболли [13] – Бен Шелтон [4] – 4:6, 6:4, 6:7 (1:7)

Андрей Рублев [6] – Алехандро Давидович Фокина [20] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0
Иржи Легечка [19] – Тейлор Фритц [2] – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7)

АТР 1000 Торонто. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Алексей Попырин [18]
Алекс Микельсен [26] – Карен Хачанов [11]

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [9] – Бен Шелтон [4]
Андрей Рублев [6] – Тейлор Фритц [2]

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Фрэнсис Тиафо Алекс де Минаур Алехандро Давидович-Фокина Андрей Рублев Иржи Легечка Тейлор Фритц Бен Шелтон Флавио Коболли Александр Зверев Алексей Попырин Карен Хачанов Алекс Микельсен ATP Торонто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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