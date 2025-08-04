Кто провел три тай-брейка? Известны четвертьфиналисты Мастерса в Торонто
Тейлор Фритц и Бен Шелтон красиво выиграли свои поединки четвертого раунда в Канаде
В ночь на 4 августа состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто в нижней части сетки.
Чемпион пятисотника в Вашингтоне Алекс де Минаур в трех сетах дожал Фрэнсиса Тиафо и выиграл седьмой матч подряд.
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Следующим соперником австралийца был будет Бен Шелтон. Американец выбил Флавио Коболли, отыграв подачу на поединок в решающей партии.
Второй сеяный Тейлор Фритц на трех тай-брейках за три часа одолел Иржи Легечку. За гру теннисисты не сделали ни одного брейка.
За выход в полуфинал Фритц поборется с «нейтралом» Андреем Рублевым. Свой матч четвертого круга против Рублева не сумел доиграть Алехандро Давидович Фокина – испанец снялся после трех геймов третьего сета.
Днем ранее в Торонто прошли поединки 1/8 финала в верхней части сетки.
АТР 1000 Торонто. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [7] – Алекс де Минаур [9] – 2:6, 6:4, 4:6
Флавио Коболли [13] – Бен Шелтон [4] – 4:6, 6:4, 6:7 (1:7)
Андрей Рублев [6] – Алехандро Давидович Фокина [20] – 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 3:0
Иржи Легечка [19] – Тейлор Фритц [2] – 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:7 (5:7)
АТР 1000 Торонто. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Алексей Попырин [18]
Алекс Микельсен [26] – Карен Хачанов [11]
Нижняя часть сетки
Алекс де Минаур [9] – Бен Шелтон [4]
Андрей Рублев [6] – Тейлор Фритц [2]
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Поединок состоится 4 августа и начнется в 18:00 по Киеву
Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 4 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву