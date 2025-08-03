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ATP
03 августа 2025, 14:21 |
456
0

Определена половина участников 1/4 финала турнира ATP 1000 в Торонто

В ночь на 3 августа состоялись матчи четвертого раунда в верхней части сетки

03 августа 2025, 14:21 |
456
0
Определена половина участников 1/4 финала турнира ATP 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Попырин

В ночь на 3 августа завершились матчи 1/8 финала хардового турнира АТР 1000 в Торонто (Канада) в верхней части сетки.

Первый сеяный Александр Зверев выиграл первый сет у Франсиско Черундоло, после чего аргентинец отказался продолжать борьбу.

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Следующим соперников представителя Германии будет действующий чемпион канадского Мастерса Алексей Попырин. Австралиец в 1/8 финала прошел Хольгера Руне.

Каспер Рууд не сумел справиться с Кареном Хачановым. Далее «нейтрал» поборется с Алексом Микельсеном – американец обыграл своего соотечественника Лернера Тьена.

3 августа и в ночь на 4 число в Торонто пройдут поединки 1/8 финала в нижней части сетки.

АТР 1000 Торонто. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [14] – 6:4, 1:0, RET., Черундоло
Алексей Попырин [18] – Хольгер Руне [5] – 4:6, 6:2, 6:3

Алекс Микельсен [26] – Лернер Тьен – 6:3, 6:3
Карен Хачанов [11] – Каспер Рууд [8] – 6:4, 7:5

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Стала известна половина участников 1/8 финала турнира ATP 1000 в Торонто
ATP Торонто Александр Зверев Франсиско Черундоло Алексей Попырин Хольгер Руне Алекс Микельсен Лернер Тьен Карен Хачанов Каспер Рууд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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