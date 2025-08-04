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  4. Полсотни. Михавко сыграл юбилейный поединок в составе Динамо
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 09:17 | Обновлено 04 августа 2025, 09:19
109
0

Полсотни. Михавко сыграл юбилейный поединок в составе Динамо

Матч с «Вересом» стал памятным для Тараса

04 августа 2025, 09:17 | Обновлено 04 августа 2025, 09:19
109
0
Полсотни. Михавко сыграл юбилейный поединок в составе Динамо
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко сыграл юбилейный матч в составе «бело-синих».

Это произошло в поединке первого тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса» из Ровно. «Динамо» на выезде минимально обыграло соперника и начало сезон в национальной лиге с победы – 1:0.

На счету Тараса 50 матчей за киевский клуб (35 в УПЛ, 2 в Кубке Украины и 13 в еврокубках), в которых защитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что Михавко дебютировал за «бело-синих» 25 февраля 2024 года в выездном поединке против «Металлиста 1925» (2:4).

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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