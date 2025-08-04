Полсотни. Михавко сыграл юбилейный поединок в составе Динамо

20-летний центральный защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко сыграл юбилейный матч в составе «бело-синих».

Это произошло в поединке первого тура Украинской Премьер-лиги против «Вереса» из Ровно. «Динамо» на выезде минимально обыграло соперника и начало сезон в национальной лиге с победы – 1:0.

На счету Тараса 50 матчей за киевский клуб (35 в УПЛ, 2 в Кубке Украины и 13 в еврокубках), в которых защитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, что Михавко дебютировал за «бело-синих» 25 февраля 2024 года в выездном поединке против «Металлиста 1925» (2:4).