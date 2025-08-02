Ванат и Михавко получили награды перед стартом матча Верес – Динамо

2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

За несколько минут до старта поединка президент Премьер-лиги Евгений Дикий вручил награды лучшим футболистам прошлого сезона. Форвард Владислав Ванат занял первое место в гонке бомбардиров элитного дивизиона, а защитник Тарас Михавко был признан лучшим молодым игроком в чемпионате.

По итогам кампании 2024/25 подопечные Александра Шовковского заняли первое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу чемпионов. В июле «бело-синие» дважды разгромили мальтийский «Хамрун Спартанс» (3:0, 3:0) и пробились в третий квалификационный раунд.

ФОТО. Владислав Ванат и Тарас Михавко получили награды от президента Премьер-лиги

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