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  4. Ванат и Михавко получили награды перед стартом матча Верес – Динамо
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 16:55 |
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Ванат и Михавко получили награды перед стартом матча Верес – Динамо

Форвард стал лучшим бомбардиром, защитник – лучший молодой игрок в сезоне 2024/25

02 августа 2025, 16:55 |
702
0
Ванат и Михавко получили награды перед стартом матча Верес – Динамо
УПЛ. Евгений Дикий и Владислав Ванат

2 августа проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды играют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

За несколько минут до старта поединка президент Премьер-лиги Евгений Дикий вручил награды лучшим футболистам прошлого сезона. Форвард Владислав Ванат занял первое место в гонке бомбардиров элитного дивизиона, а защитник Тарас Михавко был признан лучшим молодым игроком в чемпионате.

По итогам кампании 2024/25 подопечные Александра Шовковского заняли первое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу чемпионов. В июле «бело-синие» дважды разгромили мальтийский «Хамрун Спартанс» (3:0, 3:0) и пробились в третий квалификационный раунд.

ФОТО. Владислав Ванат и Тарас Михавко получили награды от президента Премьер-лиги

УПЛ
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо Владислав Ванат Тарас Михавко Евгений Дикий лучший бомбардир лучший молодой игрок
Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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