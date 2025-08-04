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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 08:59 | Обновлено 04 августа 2025, 09:03
1016
1

«Вас 7 тысяч, а меня команда ждет». Судаков обратился к фанатам

Георгий удивлен таким количеством зрителей на матче против «Эпицентра»

04 августа 2025, 08:59 | Обновлено 04 августа 2025, 09:03
1016
1
«Вас 7 тысяч, а меня команда ждет». Судаков обратился к фанатам
ФК Шахтер. Георгий Судаков

3 августа в городе Тернополь на стадионе имени Романа Шухевича состоялся матч между «Эпицентром» и «Шахтером» в первом туре Украинской Премьер-лиги.

Нули на табло держались почти весь матч, пока на 79-й минуте гол забил легионер «горняков» Элиас.

Больше забитых мячей болельщики в противостоянии не увидели. В итоге «Шахтер» одержал минимальную победу – 1:0.

После матча игрок донецкого «Шахтера» Георгий Судаков обратился к болельщикам, присутствовавшим на игре, в своём Telegram-канале.

«Невероятная поддержка в Тернополе, я кайфую от такой атмосферы в Украине!

Если я кому-то не расписался, извиняйте, вас 7 тысяч на трибунах, а меня вся команда в автобусе ждёт.

А насчёт футболки – у меня всего 2 на игру, а вишлист на них примерно на несколько лет вперёд, поэтому не могу всем её отдать.

Но я счастлив, что в такие тяжёлые времена вижу такое количество людей на трибуне», – написал Судаков.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер
Андрей Витренко Источник: Telegram
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