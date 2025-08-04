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Англия
04 августа 2025, 08:38 | Обновлено 04 августа 2025, 09:09
1003
0

Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена

Джеймс Мэддисон выбыл на неопределенный срок

04 августа 2025, 08:38 | Обновлено 04 августа 2025, 09:09
1003
0
Забрали на носилках. Лидер Тоттенхэма получил серьезную травму колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

3 августа два английских клуба, «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», провели товарищеский матч в южнокорейском городе Сеул.

Команды обменялись забитыми мячами и завершили поединок вничью – 1:1.

Главным событием встречи стало прощание с известным вингером «Тоттенхэма» Сон Хын Мином, который провёл свой последний матч за клуб после 10 лет выступлений.

Несмотря на трогательный момент, для «Тоттенхэма» матч завершился на печальной ноте. Под конец игры травму колена получил 28-летний полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон.

Лидер команды не смог подняться на ноги самостоятельно, и его унесли с поля на носилках.

Характер травмы пока неизвестен, однако в ближайшее время Джеймс пройдет медицинское обследование для получения более точной информации.

«Иногда в жизни и футболе всё бывает одновременно и красивым, и жестоким. Сегодня мы увидели именно это.

Похоже, у Мэддисона серьёзная травма. С другой стороны – невероятная сцена прощания с Соном, трогательное уважение от команды и игроков «Ньюкасла», – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк.

Напомним, что последние матчи прошлого сезона Джеймс пропустил именно из-за травмы колена. Всего за сезон 2024/25 полузащитник сыграл 45 матчей, забил 12 мячей и отдал 11 ассистов.

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Тоттенхэм травма чемпионат Англии по футболу травма колена Английская Премьер-лига Джеймс Мэддисон Дмитрий Бабелюк Ньюкасл Томас Франк
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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