Тоттенхэм разошёлся с Ньюкаслом миром. За шпор последнюю игру сыграл Сон

3 августа в рамках подготовки к новому сезону «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли товарищескую игру.

Матч завершился со счётом 1:1.

Сначала Бреннан Джонсон вывел «Тоттенхэм» вперед на 4-й минуте, а на 38-й Харви Барнс сравнял.

Последний матч за «Тоттенхэм» сыграл легендарный кореец Сон Хын Мин, проведший в «шпорах» 10 сезонов. В игре против «Ньюкасла» Сон отыграл 65 минут.

В общей сложности за клуб он провел 454 матча, забил 173 мяча и отдал 101 голевую передачу.

Ранее Сон сообщил, что попросил английский клуб отпустить его.

«Я попросил клуб отпустить меня. Это решение уже принято. Я отдал «Тоттенхэму» все, что имел, но пришло время для нового вызова».

Товарищеский матч. 3 августа

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Барнс, 38, – Джонсон, 4

Видео голов и обзор матча