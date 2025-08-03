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Товарищеские матчи
Ньюкасл
03.08.2025 14:00 – FT 1 : 1
Тоттенхэм
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Англия
03 августа 2025, 18:24 | Обновлено 03 августа 2025, 19:54
828
1

Тоттенхэм разошёлся с Ньюкаслом миром. За шпор последнюю игру сыграл Сон

Команды продолжают готовиться к новому сезону

03 августа 2025, 18:24 | Обновлено 03 августа 2025, 19:54
828
1
Тоттенхэм разошёлся с Ньюкаслом миром. За шпор последнюю игру сыграл Сон
Getty Images/Global Images Ukraine

3 августа в рамках подготовки к новому сезону «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли товарищескую игру.

Матч завершился со счётом 1:1.

Сначала Бреннан Джонсон вывел «Тоттенхэм» вперед на 4-й минуте, а на 38-й Харви Барнс сравнял.

Последний матч за «Тоттенхэм» сыграл легендарный кореец Сон Хын Мин, проведший в «шпорах» 10 сезонов. В игре против «Ньюкасла» Сон отыграл 65 минут.

В общей сложности за клуб он провел 454 матча, забил 173 мяча и отдал 101 голевую передачу.

Ранее Сон сообщил, что попросил английский клуб отпустить его.

«Я попросил клуб отпустить меня. Это решение уже принято. Я отдал «Тоттенхэму» все, что имел, но пришло время для нового вызова».

Товарищеский матч. 3 августа

Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:1

Голы: Барнс, 38, – Джонсон, 4

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Sociopath
Так у куди він перейде є інфа?
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