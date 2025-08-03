Тоттенхэм разошёлся с Ньюкаслом миром. За шпор последнюю игру сыграл Сон
Команды продолжают готовиться к новому сезону
3 августа в рамках подготовки к новому сезону «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли товарищескую игру.
Матч завершился со счётом 1:1.
Сначала Бреннан Джонсон вывел «Тоттенхэм» вперед на 4-й минуте, а на 38-й Харви Барнс сравнял.
Последний матч за «Тоттенхэм» сыграл легендарный кореец Сон Хын Мин, проведший в «шпорах» 10 сезонов. В игре против «Ньюкасла» Сон отыграл 65 минут.
В общей сложности за клуб он провел 454 матча, забил 173 мяча и отдал 101 голевую передачу.
Ранее Сон сообщил, что попросил английский клуб отпустить его.
«Я попросил клуб отпустить меня. Это решение уже принято. Я отдал «Тоттенхэму» все, что имел, но пришло время для нового вызова».
Товарищеский матч. 3 августа
Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:1
Голы: Барнс, 38, – Джонсон, 4
Видео голов и обзор матча
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