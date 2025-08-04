Марта Костюк – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 5 августа украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/4 финала украинка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 12). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Гауфф / Кесслер – Данилович / Се Шувэй. Ориентировочное время начала матча – 01:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Джессики Бузас Манейро.

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