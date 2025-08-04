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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 07:20 | Обновлено 04 августа 2025, 07:22
504
0

«Так нельзя играть». Игрок Александрии – о неудачном матче с Кудровкой

Сергей Булеца высказался о поединке первого тура УПЛ

04 августа 2025, 07:20 | Обновлено 04 августа 2025, 07:22
504
0
«Так нельзя играть». Игрок Александрии – о неудачном матче с Кудровкой
ФК Александрия. Сергей Булеца

Игрок «Александрии» Сергей Булеца поделился эмоциями после первого тура нового сезона Украинской Премьер-лиги, в котором серебряный призёр национального чемпионата на выезде уступил новичку лиги, «Кудровке», со счётом 1:3.

– Поражение серебряного призёра прошлого чемпионата от дебютанта УПЛ требует объяснений.

– Не хочу искать оправданий. Каждый должен разобраться в себе. У нас была тяжёлая дорога из Белграда. Мы провели два тяжёлых матча с «Партизаном» в Лиге конференций. В команде очень много новых футболистов – нужно работать.

– Вылет от «Партизана» надломил команду?

– Психологически нам тяжело. Давление со стороны фанатов «Партизана» в Белграде было колоссальным. Что они кричали и говорили – не хочу озвучивать. Нам нужно было терпеть и отвечать на футбольном поле. Но произошло то, что произошло.

– Сейчас у вас много легионеров. Они поняли, где находятся?

– Им нужно жёстко всё объяснить. Первое общение состоялось сегодня в раздевалке. Завтра выходной. Потом продолжим общение ещё жёстче. Так играть нельзя.

– Как объяснить удаление Кампоса?

– Он хоть бьётся на футбольном поле. Я это могу понять. Вопросов к парням у меня нет. Но уверен, они есть у нашего главного тренера. У меня есть вопросы к арбитру сегодняшнего матча Евгению Цыбулько. Как он судит? Небольшой толчок с нашей стороны – сразу свисток. Нас бьют по ногам – никакой реакции.

– Сколько времени тебе нужно, чтобы отойти от такого тяжёлого поражения?

– Мне нужен день, нужно отключиться от футбола. Потом – работать усердно.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Сергей Булеца Кудровка Кудровка - Александрия
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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