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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 05:22 |
178
0

Президент Кудровки: «У нас цель одна – победа в каждом матче»

Роман Солодаренко прокомментировал победу над «Александрией»

04 августа 2025, 05:22 |
178
0
Президент Кудровки: «У нас цель одна – победа в каждом матче»
УПЛ-ТВ. Роман Солодаренко

Президент «Кудровки» Роман Солодаренко прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:

«Я же вам говорил еще в начале матча, что я спокоен, потому что я уверен в команде и уверен в том результате, который должен был быть сегодня. У нас цель одна – победа в каждом матче.

Я очень доволен. Наши эмоции с футболистами остались в раздевалке. Мы порадовались, попрыгали, покричали. Как сказал наш тренер, в 11 часов завтра у нас уже тренировка. Двигаемся дальше и готовимся к следующей игре.

Первые слова ребятам после игры? Сказал им вчера: «Будьте уверены». Побеждает только желание, только уверенность. Не современные базы, не мерседесы, не 10 полей на базе. Побеждает желание, побеждает коллективизм, побеждают дружеские отношения, которые помогали сегодня ребятам на поле. Поэтому считаю, что все сегодня по делу. Победа была уверенной. Второй тайм вообще, полное преимущество «Кудровки» над «Александрией».

Это еще раз доказало: перед чемпионатом, последние 1,5 месяца крутилось: «Где ваши болельщики? Зачем такие команды выходят в УПЛ?» Сегодня, наверное, всем блогерам, горе-специалистам, которые рассказывали, что команда из села, не имеет аудитории, стадион «Оболони» доказал, что у «Кудровки» есть преданные поклонники, которые из села двумя автобусами приехали. И это люди, возраст которых уже немолодой. Они горячо болели, уже настраиваются на следующую игру. Вот ответ на то, где зрительская аудитория, где наши фанаты и что мы хотим от УПЛ. Мы хотим побед, мы хотим хорошей игры и у нас есть свои поклонники, которые нас поддерживают».

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия Роман Солодаренко
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
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