WTA04 августа 2025, 06:59 | Обновлено 04 августа 2025, 07:09
1058
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 4 августа
В девятый игровой день на канадском тысячнике выступит Марта Костюк
04 августа 2025, 06:59 | Обновлено 04 августа 2025, 07:09
1058
0
В ночь с 4 на 5 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоятся матчи 1/4 финала одиночного разряда в верхней части сетки.
В девятый игровой день на канадском тысячнике выступит одна представительница Украины – Марта Костюк.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 4 августа
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/4 финала
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 01:00)
Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 04 августа 2025, 05:58 0
Элина провела флеш-интервью после матча 1/8 финала тысячника в Монреале
Футбол | 04 августа 2025, 00:17 2
Завершающая дуэль первого тура УПЛ
Футбол | 03.08.2025, 11:52
Бокс | 03.08.2025, 12:54
Футбол | 03.08.2025, 07:46
Комментарии 0
Популярные новости
03.08.2025, 15:03 37
02.08.2025, 13:03 1
03.08.2025, 08:19 3
03.08.2025, 11:36
03.08.2025, 01:25 17
02.08.2025, 20:10 7
02.08.2025, 16:51 2
02.08.2025, 08:13 1