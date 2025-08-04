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WTA
04 августа 2025, 06:59 | Обновлено 04 августа 2025, 07:09
1058
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 4 августа

В девятый игровой день на канадском тысячнике выступит Марта Костюк

04 августа 2025, 06:59 | Обновлено 04 августа 2025, 07:09
1058
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 4 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь с 4 на 5 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоятся матчи 1/4 финала одиночного разряда в верхней части сетки.

В девятый игровой день на канадском тысячнике выступит одна представительница Украины – Марта Костюк.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 4 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 01:00)

Марта Костюк [24] – Елена Рыбакина [9]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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