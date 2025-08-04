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  4. Арда Туран стал самым молодым тренером Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 06:22 | Обновлено 04 августа 2025, 06:28
119
0

Арда Туран стал самым молодым тренером Шахтера в УПЛ

Турецкий наставник превзошел рекорд Валерия Рудакова

04 августа 2025, 06:22 | Обновлено 04 августа 2025, 06:28
119
0
Арда Туран стал самым молодым тренером Шахтера в УПЛ
ФК Шахтер. Арда Туран

Арда Туран стал 17-м по счету тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 11-м из дальнего зарубежья. Его дебют у руля оранжево-черных увенчался победой. Что, собственно, не удивительно. Ведь из всех предшественников турецкого «коуча» лишь четверо довольствовались в первом матче ничьей.

Между тем, проведя премьерную игру в 38 лет 185 дней, Туран стал самым молодым тренером «Шахтера» в УПЛ. Прежнее достижение, принадлежавшее Валерию Рудакову, он превзошел на 1 год 252 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера в чемпионатах Украины

Дата

Тренер

Возраст

Соперник

Счет

07.03.1992

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

44 года 205 дней

Металлург З

1:1 (г)

04.03.1995

Владимир САЛЬКОВ

57 лет 337 дней

Днепр

1:1 (д)

10.09.1995

Валерий РУДАКОВ

40 лет 72 дня

Кривбасс

4:0 (д)

03.04.1999

Анатолий БЫШОВЕЦ

52 года 345 дней

Металлург З

2:1 (д)

16.10.1999

Алексей ДРОЗДЕНКО

58 лет 230 дней

Металлист

3:1 (д)

29.11.1999

Виктор ПРОКОПЕНКО

55 лет 36 дней

Динамо

0:0 (д)

16.03.2002

Невио СКАЛА

54 года 114 дней

Ворскла

4:0 (д)

12.07.2003

Бернд ШУСТЕР

43 года 202 дня

Металлург З

3:0 (г)

22.05.2004

Мирча ЛУЧЕСКУ

57 лет 298 дней

Карпаты

5:0 (д)

22.07.2016

Паулу ФОНСЕКА

43 года 139 дней

Звезда

4:1 (д)

31.07.2019

Луиш КАШТРУ

57 лет 331 день

Александрия

3:1 (г)

24.07.2021

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

42 года 48 дней

Ингулец

2:1 (д)

23.08.2022

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

48 лет 266 дней

Металлист 1925

0:0 (д)

29.07.2023

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

53 года 355 дней

Металлист 1925

2:1 (г)

21.10.2023

Дарио СРНА

41 год 173 дня

ЛНЗ

3:0 (д)

03.11.2023

Марино ПУШИЧ

52 года 77 дней

Динамо

1:0 (г)

03.08.2025

Арда ТУРАН

38 лет 185 дней

Эпицентр

1:0 (г)
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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