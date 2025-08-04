Арда Туран стал самым молодым тренером Шахтера в УПЛ

Арда Туран стал 17-м по счету тренером «Шахтера» в чемпионатах Украины, в том числе 11-м из дальнего зарубежья. Его дебют у руля оранжево-черных увенчался победой. Что, собственно, не удивительно. Ведь из всех предшественников турецкого «коуча» лишь четверо довольствовались в первом матче ничьей.

Между тем, проведя премьерную игру в 38 лет 185 дней, Туран стал самым молодым тренером «Шахтера» в УПЛ. Прежнее достижение, принадлежавшее Валерию Рудакову, он превзошел на 1 год 252 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера в чемпионатах Украины