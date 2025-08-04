Андрей Лунин с женой и сыном показали идеальную семейную идиллию

Анастасия Лунина опубликовала семейные фото с мужем Андреем и сыном.

Жена вратаря «Реала» показала кадры в халатах на фоне бассейна и зелени.

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Атмосфера уюта и спокойствия понравилась подписчикам.

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