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04 августа 2025, 03:12 |
53
0

Андрей Лунин с женой и сыном показали идеальную семейную идиллию

Анастасия Лунина поделилась кадрами уютного отдыха

04 августа 2025, 03:12 |
53
0
Андрей Лунин с женой и сыном показали идеальную семейную идиллию
Instagram. Семья Луниных

Анастасия Лунина опубликовала семейные фото с мужем Андреем и сыном.

Жена вратаря «Реала» показала кадры в халатах на фоне бассейна и зелени.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Атмосфера уюта и спокойствия понравилась подписчикам.

Пользователи отметили искренность и теплоту снимков.

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фото lifestyle Андрей Лунин Реал Мадрид Анастасия Лунина (Томазова)
Максим Лапченко Источник: Instagram
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