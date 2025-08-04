Другие новости04 августа 2025, 03:12 |
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Андрей Лунин с женой и сыном показали идеальную семейную идиллию
Анастасия Лунина поделилась кадрами уютного отдыха
04 августа 2025, 03:12 |
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Анастасия Лунина опубликовала семейные фото с мужем Андреем и сыном.
Жена вратаря «Реала» показала кадры в халатах на фоне бассейна и зелени.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Атмосфера уюта и спокойствия понравилась подписчикам.
Пользователи отметили искренность и теплоту снимков.
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