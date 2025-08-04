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04 августа 2025, 02:20 |
425
0

ФОТО. Жена Забарного в бикини покорила сеть – откровенные кадры

Ангелина Забарная знает как привлечь внимание

04 августа 2025, 02:20 |
425
0
ФОТО. Жена Забарного в бикини покорила сеть – откровенные кадры
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, поразила новыми снимками в купальнике.

Модель позирует в белом бикини и мини-юбке на фоне курорта. Ее фигура и уверенный взгляд сквозь солнечные очки вызвали восторг подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото Ангелина подписала как «Небольшая перезагрузка».

Пользователи соцсетей назвали кадры воплощением соблазна и красоты.

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фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная девушки Борнмут
Максим Лапченко Источник: Instagram
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