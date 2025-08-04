Другие новости04 августа 2025, 02:20 |
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ФОТО. Жена Забарного в бикини покорила сеть – откровенные кадры
Ангелина Забарная знает как привлечь внимание
04 августа 2025, 02:20 |
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Ангелина Забарная, жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, поразила новыми снимками в купальнике.
Модель позирует в белом бикини и мини-юбке на фоне курорта. Ее фигура и уверенный взгляд сквозь солнечные очки вызвали восторг подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото Ангелина подписала как «Небольшая перезагрузка».
Пользователи соцсетей назвали кадры воплощением соблазна и красоты.
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