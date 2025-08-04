ФОТО. Жена Забарного в бикини покорила сеть – откровенные кадры

Ангелина Забарная, жена защитника сборной Украины и «Борнмута» Ильи Забарного, поразила новыми снимками в купальнике.

Модель позирует в белом бикини и мини-юбке на фоне курорта. Ее фигура и уверенный взгляд сквозь солнечные очки вызвали восторг подписчиков.

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Фото Ангелина подписала как «Небольшая перезагрузка».

Пользователи соцсетей назвали кадры воплощением соблазна и красоты.