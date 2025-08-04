ФОТО. Красавица! Девушка игрока Шахтера свела фанатов с ума

Алисия Калини, девушка нападающего «Шахтера» Кевина, поделилась новыми откровенными фото в купальнике.

Бразильская модель и инфлюенсер снова привлекла внимание публики смелым образом и вызвала бурное обсуждение в сети.

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Калини известна любовью к эротическим снимкам и уверенно позирует перед камерой.

Пара давно вместе, но предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ.