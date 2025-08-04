Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Нам не хватило качественной работы с мячом»

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал поражение от ковалевского «Колоса» (1:2) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26.

– Егор, как можешь прокомментировать поединок?

– «Колос» – достаточно сильный соперник, хорошо подготовлен физически. Все игроки этой команды прошли Высшую лигу, поэтому нам было непросто. Нам сегодня не хватило качественной работы с мячом – допускали лишние ошибки, из-за которых возникали опасные моменты у наших ворот. Считаю, что нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше.

– Ожидали ли от соперника именно такой активной игры с первых минут?

– Мы анализировали соперника и готовились к агрессивной игре. Возможно, нам немного не хватило сыгранности. В целом, этот матч был очень информативным.

- Довольно много ошибок в первом тайме. Как считаешь, сказалась еще не сыгранность или прессинг со стороны «Колоса»?

– Сложно делать окончательные выводы. Вероятно, нам пока не хватает взаимодействия, ведь состав команды изменился. У нас еще есть время, и важно как можно быстрее перестроиться и начать добиваться положительных результатов.

– Какие выводы можно сделать после этого поединка по горячим следам?

– Сегодня был только первый тур, но чемпионат проходит быстро – и впоследствии может не хватить зачетных баллов. Поэтому нужно сразу включаться в борьбу и стараться набирать максимум очков в каждом туре.