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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 18:42 | Обновлено 04 августа 2025, 18:57
417
0

Туран объяснил, почему Шахтер едва не потерял очки в матче с Эпицентром

«Горняки» победили 1:0 благодаря голу на 79-й минуте

04 августа 2025, 18:42 | Обновлено 04 августа 2025, 18:57
417
0
Туран объяснил, почему Шахтер едва не потерял очки в матче с Эпицентром
ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о трудностях, которые возникли в матче первого тура Украинской Премьер-лиги против «Эпицентра» (1:0).

«Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже тяжелее, чем против «Панатинаикоса» или «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона, и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым, и очень доволен им. Если я выигрываю первый матч, то для меня это 10 из 10», – сказал тренер «горняков».

В следующем матче УПЛ «Шахтер» сыграет против львовских «Карпат». Поединок пройдет 10 августа в 18:00 по Киеву.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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