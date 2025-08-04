Туран объяснил, почему Шахтер едва не потерял очки в матче с Эпицентром

Наставник донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о трудностях, которые возникли в матче первого тура Украинской Премьер-лиги против «Эпицентра» (1:0).

«Я смотрю на каждый момент с точки зрения как защиты, так и атаки. Думаю, вы сами видели, что это была очень сложная игра. Я считаю, она была даже тяжелее, чем против «Панатинаикоса» или «Бешикташа», потому что это был первый матч, старт сезона, и еще играли в 15:30. Я понимаю, что поединок был непростым, и очень доволен им. Если я выигрываю первый матч, то для меня это 10 из 10», – сказал тренер «горняков».

В следующем матче УПЛ «Шахтер» сыграет против львовских «Карпат». Поединок пройдет 10 августа в 18:00 по Киеву.