Рассекречена сумма, за которую Борнмут согласился продать Забарного в ПСЖ
Илья готовится к переходу в «ПСЖ»
Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».
«Борнмут» и «ПСЖ» уже достигли соглашения о трансфере. «Вишни» получат за трансфер 65 миллионов евро.
Из этого трансфера 16,25 млн евро уйдет «Динамо», которому принадлежит 25% от суммы перепродажи игрока.
Ожидается, что защитник в ближайшие часы прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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