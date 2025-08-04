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  4. Рассекречена сумма, за которую Борнмут согласился продать Забарного в ПСЖ
Франция
04 августа 2025, 21:06 |
2623
1

Рассекречена сумма, за которую Борнмут согласился продать Забарного в ПСЖ

Илья готовится к переходу в «ПСЖ»

04 августа 2025, 21:06 |
2623
1
Рассекречена сумма, за которую Борнмут согласился продать Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный принял решение перейти в «ПСЖ».

«Борнмут» и «ПСЖ» уже достигли соглашения о трансфере. «Вишни» получат за трансфер 65 миллионов евро.

Из этого трансфера 16,25 млн евро уйдет «Динамо», которому принадлежит 25% от суммы перепродажи игрока.

Ожидается, что защитник в ближайшие часы прибудет в Париж для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: L'Equipe
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zzg77
Може тепер Суркіс когось купить!!!!
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