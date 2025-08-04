Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Винисиус может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие – зарплата уровня Килиана Мбаппе.
По информации СМИ, этим готов воспользоваться «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» готовы инвестировать в этот трансфер невероятную сумму – 200 миллионов евро и серьезно настроены осуществить самый громкий переход лета.
В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».
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