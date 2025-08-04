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  4. Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Испания
04 августа 2025, 20:48 |
3184
5

Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала

Винисиус может перейти в «Манчестер Юнайтед»

04 августа 2025, 20:48 |
3184
5
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие – зарплата уровня Килиана Мбаппе.

По информации СМИ, этим готов воспользоваться «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» готовы инвестировать в этот трансфер невероятную сумму – 200 миллионов евро и серьезно настроены осуществить самый громкий переход лета.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

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трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Юнайтед Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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Умник
Мир сошел с ума
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+1
Keen Vision
Чогось є відчуття, що в АПЛ він провалиться.
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+1
OKs100
Куда ещё дальше разваливать МЮ? После такого их ждет Чемпионшип.
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+1
NadalKing
Прекрасный вариант для Реала..
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+1
jugulator
Брехня. В МЮ немає стільки грошей. Вони цього літа вже суттєво витратитися.
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0
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