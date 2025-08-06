Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби АЛОНСО: «Ты не будешь играть за Реал, этот клуб будет лучшим местом»
Испания
06 августа 2025, 06:28 |
1598
0

Хаби АЛОНСО: «Ты не будешь играть за Реал, этот клуб будет лучшим местом»

Рейниер перейдет в «Атлетико Минейро»

06 августа 2025, 06:28 |
1598
0
Хаби АЛОНСО: «Ты не будешь играть за Реал, этот клуб будет лучшим местом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Рейниер покинул чемпионат Испании и продолжит карьеру в бразильском клубе «Атлетико Минейро».

Футболист так и не смог проявить себя в системе «бланкос» – за пять сезонов он так и не сыграл ни одного матча за основу клуба. После своего прихода в клуб Хаби Алонсо решил попрощаться с игроком.

«Ты больше не будешь играть за «Реал», «Атлетико Минейро» будет лучшим местом», – отметил Алонсо.

Футболист выступал на правах аренды за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». В прошлом сезоне провел 25 матчей в Сегунде, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол
ФОТО. Горячая красотка бросила звезду Реала в самый сложный период
100 миллионов евро. Бавария нацелилась на футболиста Реала
Хаби Алонсо трансферы Атлетико Минейро чемпионат Бразилии по футболу Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Рейниер
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
Футбол | 05 августа 2025, 09:15 0
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»

Бразилец – об Иньесте

ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»
Футбол | 06 августа 2025, 00:12 17
ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»
ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»

Наставник «Динамо» ответил на вопросы после матча Q3 ЛЧ с «Пафосом»

В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Футбол | 05.08.2025, 19:35
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Володимир ШАРАН: «Один удар в створ ворот Пафоса – это очень мало»
Футбол | 06.08.2025, 05:25
Володимир ШАРАН: «Один удар в створ ворот Пафоса – это очень мало»
Володимир ШАРАН: «Один удар в створ ворот Пафоса – это очень мало»
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Футбол | 05.08.2025, 12:05
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
04.08.2025, 23:12 4
Футбол
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 10
Футбол
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
04.08.2025, 05:30 2
Бокс
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 3
Бокс
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем