Хаби АЛОНСО: «Ты не будешь играть за Реал, этот клуб будет лучшим местом»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Рейниер покинул чемпионат Испании и продолжит карьеру в бразильском клубе «Атлетико Минейро».

Футболист так и не смог проявить себя в системе «бланкос» – за пять сезонов он так и не сыграл ни одного матча за основу клуба. После своего прихода в клуб Хаби Алонсо решил попрощаться с игроком.

«Ты больше не будешь играть за «Реал», «Атлетико Минейро» будет лучшим местом», – отметил Алонсо.

Футболист выступал на правах аренды за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». В прошлом сезоне провел 25 матчей в Сегунде, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.