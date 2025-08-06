Хаби АЛОНСО: «Ты не будешь играть за Реал, этот клуб будет лучшим местом»
Рейниер перейдет в «Атлетико Минейро»
Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Рейниер покинул чемпионат Испании и продолжит карьеру в бразильском клубе «Атлетико Минейро».
Футболист так и не смог проявить себя в системе «бланкос» – за пять сезонов он так и не сыграл ни одного матча за основу клуба. После своего прихода в клуб Хаби Алонсо решил попрощаться с игроком.
«Ты больше не будешь играть за «Реал», «Атлетико Минейро» будет лучшим местом», – отметил Алонсо.
Футболист выступал на правах аренды за «Боруссию» Дортмунд, «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». В прошлом сезоне провел 25 матчей в Сегунде, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 млн евро.
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