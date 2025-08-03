Пенальти было очевидное. Экс-арбитр ФИФА оценил скандальные эпизоды УПЛ

Прошли первые матчи в чемпионате Украины, и уже не обошлось без удалений, нереализованного пенальти, отмененных голов.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судей в резонансных игровых эпизодах.

«Сенсационный результат был зафиксирован в матче Кудривка – Александрия, где гости выглядели немотивированными, а их уровня подготовки не хватило, чтобы избежать поражения от амбициозного дебютанта (1:3). И дело совсем не в том, что александрийцы заканчивали поединок вдевятером – номинальные хозяева действовали лучше.

Что касается удалений, то арбитр Евгений Цыбулько действовал по закону: Кирилл Ковалец заработал два предупреждения, а легионер Мигел Кампуш увидел перед собой прямую красную карточку за грубую игру. К слову, он вел себя дерзко и когда покидал поле. Ему не избежать серьезного наказания.

Страсти кипели и во Львове, где Карпаты принимали Полесье (0:2). Уже в дебюте гости вышли вперед, но арбитр Дмитрий Панчишин после подсказки арбитра VAR Николая Балакина отменил взятие ворот, потому что Богдан Леднев перед тем, как отдать результативную передачу, сфолил на сопернике.

От львовян я ожидал большего, однако у них провалил матч центральный защитник Владислав Бабогло, который привез два гола. Мог быть и третий, когда в концовке поединка сбил Александра Филиппова, но пострадавший не реализовал пенальти.

Дмитрий Панчишин взвешенно принимал решения, а в случае необходимости на помощь приходил Николай Балакин. К ним у меня есть вопрос только по падению в штрафной площади в начале второго тайма нападающего хозяев Игоря Краснопира. Его явно придерживали, и пенальти – очевидный. Почему на это нарушение не отреагировали ни судья, ни арбитр VAR – для меня остается загадкой».