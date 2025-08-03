В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

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На 11-й минуте матча голом отличился полузащитник гостей Борис Крушинский. Случилось это после ошибки молодого кипера львовского клуба Назара Домчака. После того, как Борис отличился взятием ворот, арбитр отправился пересмотреть видеоповтор забитого мяча, по итогам просмотра которого он зафиксирован спорный фол в атаке в исполнении Бабогло.

❗️ ВИДЕО. Очень спорный эпизод. Арбитр отменил гол Полесья в ворота Карпат