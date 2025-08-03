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  4. ВИДЕО. Очень спорный эпизод. Арбитр отменил гол Полесья в ворота Карпат
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 18:28 |
1479
0

ВИДЕО. Очень спорный эпизод. Арбитр отменил гол Полесья в ворота Карпат

Гол Бориса Крушинского был отменен

03 августа 2025, 18:28 |
1479
0
ВИДЕО. Очень спорный эпизод. Арбитр отменил гол Полесья в ворота Карпат
ФК Полесье. Борис Крушинский

В воскресенье, 3 августа, проходит матч первого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и житомирским «Полесьем».

Команды играют на стадионе «Украине» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 11-й минуте матча голом отличился полузащитник гостей Борис Крушинский. Случилось это после ошибки молодого кипера львовского клуба Назара Домчака. После того, как Борис отличился взятием ворот, арбитр отправился пересмотреть видеоповтор забитого мяча, по итогам просмотра которого он зафиксирован спорный фол в атаке в исполнении Бабогло.

❗️ ВИДЕО. Очень спорный эпизод. Арбитр отменил гол Полесья в ворота Карпат

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Карпаты - Полесье Борис Крушинский Владислав Бабогло
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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