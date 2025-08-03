WTA03 августа 2025, 23:40 | Обновлено 04 августа 2025, 00:09
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Клара Таусон – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале
03 августа 2025, 23:40 | Обновлено 04 августа 2025, 00:09
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В ночь на 4 августа Клара Таусон (Дания, WTA 19) и Ига Свентек (Польша, WTA 3) проведут очное противостояние в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Датчанка и полька выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Иги.
Победительница матча в четвертьфинале поборется против Мэдисон Киз.
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