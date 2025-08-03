Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Клара Таусон – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 августа 2025, 23:40 | Обновлено 04 августа 2025, 00:09
215
0

Клара Таусон – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале

03 августа 2025, 23:40 | Обновлено 04 августа 2025, 00:09
215
0
Клара Таусон – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 4 августа Клара Таусон (Дания, WTA 19) и Ига Свентек (Польша, WTA 3) проведут очное противостояние в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Датчанка и полька выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Иги.

Победительница матча в четвертьфинале поборется против Мэдисон Киз.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Осака за 49 минут вышла в четвертьфинал Монреаля, проиграв всего один гейм
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наоми Осака – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Клара Таусон Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Футбол | 03 августа 2025, 11:36 0
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного

Маркиньос готов конкурировать с украинским защитником

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа
Теннис | 03 августа 2025, 13:01 0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа

В восьмой игровой день на канадских кортах сыграет только Элина Свитолина

УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
Футбол | 03.08.2025, 17:33
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Футбол | 03.08.2025, 11:52
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Футбол | 03.08.2025, 00:02
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
РИВАЛДО: «То, что произошло с Ямалем, разочаровывает и очень злит»
02.08.2025, 02:48
Футбол
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
03.08.2025, 00:55 8
Футбол
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
Место в стартовом составе. Гранд нацелился на Лунина, есть ответ Реала
02.08.2025, 10:50 7
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем