Клара Таусон – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 4 августа Клара Таусон (Дания, WTA 19) и Ига Свентек (Польша, WTA 3) проведут очное противостояние в матче 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Датчанка и полька выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Счет 3:0 в пользу Иги.

Победительница матча в четвертьфинале поборется против Мэдисон Киз.

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