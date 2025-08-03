Жирона в спарринге взяла верх над Вулвз. Цыганков отыграл 83 минуты
Украинский голкипер Владислав Крапивцов весь матч оставался в резерве
Вечером 3 августа испанская Жирона обыграла английский Вулверхэмптон со счетом 2:1 в контрольном матче.
В первом тайме голов не было, но сразу после перерыва хозяева дважды поразили ворота соперника, пропустив при этом один мяч.
Счет открыл Янхель Эррера на 51-й минуте. А уже через пять минут Хоэль Рока удвоил преимущество.
Вулвз ответили лишь одним точным ударом: на 78-й минуте Джонни Арьяс сократил отставание до минимума, но спасти матч гости не сумели.
Украинский вингер Виктор Цыганков отыграл за Жирону 83 минуты, после чего был заменен. Голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе.
Этот матч стал этапом подготовки обеих команд к старту сезона в Ла Лиге и АПЛ соответственно.
Товарищеский матч
3 августа 2025. Жирона. Эстади-Монтиливи
Жирона (Испания) – Вулверхэмптон (Англия) – 2:1
Голы: Эррера, 51, Рока, 56 – Ариас, 78
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