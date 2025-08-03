Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона в спарринге взяла верх над Вулвз. Цыганков отыграл 83 минуты
Товарищеские матчи
Жирона
03.08.2025 21:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 августа 2025, 23:23 | Обновлено 03 августа 2025, 23:37
267
0

Жирона в спарринге взяла верх над Вулвз. Цыганков отыграл 83 минуты

Украинский голкипер Владислав Крапивцов весь матч оставался в резерве

03 августа 2025, 23:23 | Обновлено 03 августа 2025, 23:37
267
0
Жирона в спарринге взяла верх над Вулвз. Цыганков отыграл 83 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 3 августа испанская Жирона обыграла английский Вулверхэмптон со счетом 2:1 в контрольном матче.

В первом тайме голов не было, но сразу после перерыва хозяева дважды поразили ворота соперника, пропустив при этом один мяч.

Счет открыл Янхель Эррера на 51-й минуте. А уже через пять минут Хоэль Рока удвоил преимущество.

Вулвз ответили лишь одним точным ударом: на 78-й минуте Джонни Арьяс сократил отставание до минимума, но спасти матч гости не сумели.

Украинский вингер Виктор Цыганков отыграл за Жирону 83 минуты, после чего был заменен. Голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе.

Этот матч стал этапом подготовки обеих команд к старту сезона в Ла Лиге и АПЛ соответственно.

Товарищеский матч

3 августа 2025. Жирона. Эстади-Монтиливи

Жирона (Испания) – Вулверхэмптон (Англия) – 2:1

Голы: Эррера, 51, Рока, 56 – Ариас, 78

Фотогалерея

По теме:
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Борнмут – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Жирона – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Владислав Крапивцов Марсель товарищеские матчи Жирона Виктор Цыганков Вулверхэмптон Янхель Эррера Джон Ариас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Футбол | 03 августа 2025, 07:46 7
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024

Николай Сираш покинул ряды Сил обороны Украины и вернулся в футбол

Руслан РОТАНЬ: «Нам нужно этот менталитет изменить»
Футбол | 03 августа 2025, 23:19 0
Руслан РОТАНЬ: «Нам нужно этот менталитет изменить»
Руслан РОТАНЬ: «Нам нужно этот менталитет изменить»

Украинский коуч прокомментировал матч с львовскими «Карпатами»

Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Футбол | 03.08.2025, 00:55
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 03.08.2025, 22:14
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Футбол | 03.08.2025, 15:03
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
02.08.2025, 06:10 4
Бокс
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
03.08.2025, 00:02 1
Футбол
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
03.08.2025, 07:18 1
Бокс
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 92
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
02.08.2025, 03:25
Бокс
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем