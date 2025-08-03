3 августа пройдет товарищеский матч, в котором Жирона встретится с Вулверхэмптон Уондерерс.

Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда начинает важный сезон. Она должна наконец-то окончательно показать свой реальный уровень, ведь предыдущие годы оставили диаметрально разное впечатление. Открытие позапрошлой темпорады, проект, что долго удерживал лидерство в таблице, и в итоге закончил на третьем месте, потом сдулся в 2024/2025 абсолютно во всех турнирах, от провального дебюта в Лиге чемпионов и до угрозы вылета из Примеры. Только на финишной уже прямой Цыганков и компания тогда стабилизировали положение.

Во многом тогда Мичел был заложником ситуации: слишком много лидеров ушло (в том числе Довбик, лучший бомбардир всей Примеры), не оправдали авансов новички. Сейчас постарались сохранить летом костяк, и даже усилиться, пусть и довольно скромными новичками. А укрепление нужно, особенно в атаке, что молчала и с Эспаньолом, и с Марселем. И маловероятно, что Лемар из Атлетико сейчас способен стать панацеей, хотя в Каталонии многие реанимировали карьеру.

Вулверхэмптон Уондерерс

Клуб после возвращения в АПЛ вполне закономерно позиционировался как гроза авторитетов и претендовал на еврокубки. Но очень уж тут охотно продают лидеров, и не удивительно, что в последнее время приходится все более часто ограничиваться лишь борьбой за выживание. Казалось, прошлый сезон станет последним на таком уровне, но выглядевший безнадежно аутсайдер прибавил после того, как тренером стал Витор Перейра.

Еще в самом начале лета команда осталась без таких звезд, как Аит-Нури и Куньи. И было понятно, что возможны и новые продажи. Впрочем, на этот раз и покупали игроков, и довольно дорого: Фер Лопес стоил под 25 миллионов, Арьяс - почти 20.

Статистика личных встреч

Впервые Цыганков и компания сыграют с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в англичан, но пока что на сборах обе команды не впечатляют. Ждем от них тотал меньше 2,5 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.