Источник: сын легенды Динамо может перейти к новичку УПЛ

20-летний футболист молодежной команды киевского «Динамо» Алексей Гусев близок к уходу из стана «бело-синих».

По информации издания Sportarena, молодой футболист может перейти в новичка УПЛ – «Кудровку».

Алексей начал прошлый сезон в составе луганской «Зари» на правах аренды. Всего за «Зарю» Гусев сыграл два матча и вернулся в киевский клуб.

Вторую часть сезона он провел в харьковском «Металлисте 1925», однако так и не сыграл ни одного матча за команду.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Александр Шовковский еще в начале лета принял решение отпустить Гусева.