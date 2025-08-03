Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: сын легенды Динамо может перейти к новичку УПЛ
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 21:57 | Обновлено 03 августа 2025, 21:59
2153
1

Источник: сын легенды Динамо может перейти к новичку УПЛ

Алексей Гусев близок к переезду в «Кудровку»

03 августа 2025, 21:57 | Обновлено 03 августа 2025, 21:59
2153
1
Источник: сын легенды Динамо может перейти к новичку УПЛ
ФК Динамо. Алексей Гусев

20-летний футболист молодежной команды киевского «Динамо» Алексей Гусев близок к уходу из стана «бело-синих».

По информации издания Sportarena, молодой футболист может перейти в новичка УПЛ – «Кудровку».

Алексей начал прошлый сезон в составе луганской «Зари» на правах аренды. Всего за «Зарю» Гусев сыграл два матча и вернулся в киевский клуб.

Вторую часть сезона он провел в харьковском «Металлисте 1925», однако так и не сыграл ни одного матча за команду.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Александр Шовковский еще в начале лета принял решение отпустить Гусева.

По теме:
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Барселоны стал игроком Порту
Владислав ЛУПАШКО: «У нас есть проблемные позиции»
Алексей Гусев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кудровка трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: Sportarena
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Теннис | 03 августа 2025, 01:25 17
Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале
Соперница Костюк: Ястремская в близком матче уступила Рыбакиной в Монреале

Даяна в трех сетах проиграла Елене и не сумела выйти в четвертьфинал тысячника

Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Футбол | 03 августа 2025, 11:52 5
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко

Украинский защитник может покинуть лондонский клуб бесплатно

С голами Фюллькруга и Боуэна. Вест Хэм одолел Борнмут с Забарным
Футбол | 03.08.2025, 23:01
С голами Фюллькруга и Боуэна. Вест Хэм одолел Борнмут с Забарным
С голами Фюллькруга и Боуэна. Вест Хэм одолел Борнмут с Забарным
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Бокс | 03.08.2025, 07:18
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 03.08.2025, 22:14
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Може у Кудрівці розкриється. Хоча навряд чи. 
Ответить
0
Популярные новости
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 3
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
Филип ХРГОВИЧ: «Нельзя винить Дюбуа. Просто Усик его деклассировал»
02.08.2025, 03:25
Бокс
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 2
Футбол
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
02.08.2025, 02:30 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем