Источник: сын легенды Динамо может перейти к новичку УПЛ
Алексей Гусев близок к переезду в «Кудровку»
20-летний футболист молодежной команды киевского «Динамо» Алексей Гусев близок к уходу из стана «бело-синих».
По информации издания Sportarena, молодой футболист может перейти в новичка УПЛ – «Кудровку».
Алексей начал прошлый сезон в составе луганской «Зари» на правах аренды. Всего за «Зарю» Гусев сыграл два матча и вернулся в киевский клуб.
Вторую часть сезона он провел в харьковском «Металлисте 1925», однако так и не сыграл ни одного матча за команду.
Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Александр Шовковский еще в начале лета принял решение отпустить Гусева.
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