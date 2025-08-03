ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Барселоны стал игроком Порту

Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал игроком «Порту». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

36-летний футболист подписал контракт с «драконами», который рассчитан на 1 год. К команде Люк присоединился в качестве свободного агента, последним его клубом был «ПСВ». До нидерландской команды он защищал цвета каталонской «Барселоны».

В прошедшем сезоне Люк де Йонг провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии.