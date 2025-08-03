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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Барселоны стал игроком Порту
Португалия
03 августа 2025, 22:41 |
510
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Барселоны стал игроком Порту

Люк де Йонг присоединился к португальскому клубу

03 августа 2025, 22:41 |
510
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Барселоны стал игроком Порту
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк де Йонг

Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал игроком «Порту». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

36-летний футболист подписал контракт с «драконами», который рассчитан на 1 год. К команде Люк присоединился в качестве свободного агента, последним его клубом был «ПСВ». До нидерландской команды он защищал цвета каталонской «Барселоны».

В прошедшем сезоне Люк де Йонг провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии.

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Люк де Йонг Порту ПСВ Барселона трансферы чемпионат Нидерландов по футболу чемпионат Португалии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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