ОФИЦИАЛЬНО. Экс-нападающий Барселоны стал игроком Порту
Люк де Йонг присоединился к португальскому клубу
Нидерландский нападающий Люк де Йонг стал игроком «Порту». Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.
36-летний футболист подписал контракт с «драконами», который рассчитан на 1 год. К команде Люк присоединился в качестве свободного агента, последним его клубом был «ПСВ». До нидерландской команды он защищал цвета каталонской «Барселоны».
В прошедшем сезоне Люк де Йонг провел 47 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось о том, что итальянский топ-клуб усилил защиту игроком из Португалии.
𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐭 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐝? 😎 Bem-vindo, Luuk de Jong 🔵⚪#SeguimosJuntos pic.twitter.com/2vIbJRhDCV— FC Porto (@FCPorto) August 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Али Картер проиграл в финале снукерного турнира в Китае
Трансфер в «ПСЖ» – завершенное дело