ФОТО. Эмоции игроков Кудровки после исторической победы над Александрией
Команда в раздевалке сделала традиционное селфи-победителей
3 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Кудровка» принимала «Александрию».
Матч состоялся на стадионе «Оболонь-Арена», который для кудровчан номинально домашний.
Дебютант Премьер-лиги одержал уверенную сенсационную победу со счётом 3:1.
Команда смогла переиграть вице-чемпиона страны на каждом клочке футбольного поля.
После матча игроки «Кудровки» не сдерживали эмоций. На фото из раздевалки видна искренняя радость футболистов, которые громко о себе заявили в 1-м же матче на самом высоком уровне в Украине.
Напомним, что «Кудровка» одержала уверенную победу над «Александрией».
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