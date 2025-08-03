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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 19:46 | Обновлено 03 августа 2025, 19:47
414
2

ФОТО. Эмоции игроков Кудровки после исторической победы над Александрией

Команда в раздевалке сделала традиционное селфи-победителей

03 августа 2025, 19:46 | Обновлено 03 августа 2025, 19:47
414
2
ФОТО. Эмоции игроков Кудровки после исторической победы над Александрией
ФК Кудровка

3 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Кудровка» принимала «Александрию».

Матч состоялся на стадионе «Оболонь-Арена», который для кудровчан номинально домашний.

Дебютант Премьер-лиги одержал уверенную сенсационную победу со счётом 3:1.

Команда смогла переиграть вице-чемпиона страны на каждом клочке футбольного поля.

После матча игроки «Кудровки» не сдерживали эмоций. На фото из раздевалки видна искренняя радость футболистов, которые громко о себе заявили в 1-м же матче на самом высоком уровне в Украине.

Напомним, что «Кудровка» одержала уверенную победу над «Александрией».

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Александр Сильченко Источник: ФК Кудровка
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Комментарии 2
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didora
Толку з того другого місьця, якщо в цьому році програвати Кудрівці.
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OKs100
Кудровка - лидеры УПЛ на данный момент.
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