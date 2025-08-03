ФОТО. Эмоции игроков Кудровки после исторической победы над Александрией

3 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги «Кудровка» принимала «Александрию».

Матч состоялся на стадионе «Оболонь-Арена», который для кудровчан номинально домашний.

Дебютант Премьер-лиги одержал уверенную сенсационную победу со счётом 3:1.

Команда смогла переиграть вице-чемпиона страны на каждом клочке футбольного поля.

После матча игроки «Кудровки» не сдерживали эмоций. На фото из раздевалки видна искренняя радость футболистов, которые громко о себе заявили в 1-м же матче на самом высоком уровне в Украине.

Напомним, что «Кудровка» одержала уверенную победу над «Александрией».