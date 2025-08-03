Украина. Премьер лига03 августа 2025, 17:24 | Обновлено 03 августа 2025, 17:35
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ВИДЕО. Дожали. Шахтер открыл счет в матче против Эпицентра
Новичок УПЛ оказался «крепким орешком» для «горняков»
03 августа 2025, 17:24 | Обновлено 03 августа 2025, 17:35
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3 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях играет против "Эпицентра" из Каменец-Подольского.
До 80-й минуты команды не могли открыть счет. Во втором тайме Арда Туран произвел несколько замен и выпустил на поле игроков основного состава.
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За 10 минут до конца основного времени Ефим Конопля сделал навесную передачу в штрафную соперника, а Кауан Эллиас замкнул ее головой.
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