ВИДЕО. Дожали. Шахтер открыл счет в матче против Эпицентра

3 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях играет против "Эпицентра" из Каменец-Подольского.

До 80-й минуты команды не могли открыть счет. Во втором тайме Арда Туран произвел несколько замен и выпустил на поле игроков основного состава.

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За 10 минут до конца основного времени Ефим Конопля сделал навесную передачу в штрафную соперника, а Кауан Эллиас замкнул ее головой.