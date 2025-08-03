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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 17:24 | Обновлено 03 августа 2025, 17:35
1299
1

ВИДЕО. Дожали. Шахтер открыл счет в матче против Эпицентра

Новичок УПЛ оказался «крепким орешком» для «горняков»

03 августа 2025, 17:24 | Обновлено 03 августа 2025, 17:35
1299
1
ВИДЕО. Дожали. Шахтер открыл счет в матче против Эпицентра
ФК Шахтер. Кауан Элиас

3 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в гостях играет против "Эпицентра" из Каменец-Подольского.

До 80-й минуты команды не могли открыть счет. Во втором тайме Арда Туран произвел несколько замен и выпустил на поле игроков основного состава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 10 минут до конца основного времени Ефим Конопля сделал навесную передачу в штрафную соперника, а Кауан Эллиас замкнул ее головой.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Singularis
Зачем Туран выпустил защитника Коноплю?
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