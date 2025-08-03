Стало известно, когда вернутся в строй сборники Карпат
Алексей Сыч и Илья Квасница близки к восстановлению
Как стало известно Sport.ua защитник «Карпат», игрок национальной сборной Украины Алексей Сыч после хирургического вмешательства и достаточно длительного возобновления начал беговую подготовку.
Что касается полузащитника Ильи Квасницы – игрока молодежной сборной, то он после травмы на последнем этапе подготовки в Австрии еще находится под наблюдением реабилитолога. Ожидается, что на следующей неделе он начнет тренироваться по индивидуальной программе.
Появление Сыча и Квасницы в общей группе возможно в лучшем случае в конце августа.
Ранее стало известно, сколько зрителей побывает на матче «Карпаты» – «Полесье».
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