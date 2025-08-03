Стало известно, сколько зрителей побывает на матче Карпаты – Полесье
Болельщиков будет больше, чем на матче Вереса с Динамо
В центральном поединке первого тура УПЛ сегодня во Львове померятся силами «Карпаты» и «Полесье».
Как стало известно Sport.ua, в межсезонье ФК «Карпаты» позаботился о гарантиях безопасности для тех футбольных болельщиков, которые захотят посетить календарные матчи с участием «зелено-белых».
По имеющейся информации, «Карпаты» имеют разрешение на присутствие на матчах на стадионе «Украина» семи тысяч болельщиков.
Именно столько их будет 3 августа на стартовом матче с «Полесьем», ведь билеты уже давно были раскуплены.
Ранее стало известно, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Полесье».
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