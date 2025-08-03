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  4. Португальский тренер: Трубин сможет играть и бороться за трофеи в топ-лигах
Португалия
03 августа 2025, 16:08 |
488
0

Португальский тренер: Трубин сможет играть и бороться за трофеи в топ-лигах

Рикардо Ребело-Гонсалвеш оценил игру украинского голкипера

03 августа 2025, 16:08 |
488
0
Португальский тренер: Трубин сможет играть и бороться за трофеи в топ-лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Тренер вратарей португальского клуба «Калдас» Рикардо Ребело-Гонсалвеш поделился мнениями об украинском голкипере лиссабонской «Бенфики» Анатолии Трубине.

«Время, проведенное Трубиным в «Бенфике», продемонстрировало его выдающиеся способности и укрепило его международную репутацию. По правде говоря, в последнее время Трубин демонстрирует прогресс. Это улучшение делает его все более компетентным и способным играть в клубах топовых европейских чемпионатов и бороться за трофеи.

Неслучайно Трубин конкурирует за место в воротах сборной Украины с Андреем Луниным, вратарем мадридского «Реала». Хотя сначала казалось, что ожидания от вратаря не соответствуют его индивидуальному развитию, но его устойчивость и характер демонстрируют способность сохранять концентрацию и играть под давлением.

Трубин производит сильное впечатление благодаря своим морфологическим и антропометрическим характеристикам, которые придают ему уверенности в воротах. Он становится все более стабильным вратарем, обладающим большей способностью решительно вмешиваться в игру, особенно в ситуациях один на один или при защите ворот. Потенциал украинца делает его желанной целью для европейских грандов», – сказал Ребело-Гонсалвеш в интервью Glorioso 1904.

Сообщалось, что Трубиным интересуются несколько ведущих клубов Европы.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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