Украина. Премьер лига03 августа 2025, 16:05 | Обновлено 03 августа 2025, 16:06
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ФОТО. Шахтер вышел на матч с Эпицентром в новой форме
«Горняки» играют в форме кремового оттенка
03 августа 2025, 16:05 | Обновлено 03 августа 2025, 16:06
1011
0
3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на выезде играет против «Эпицентра» из Каменец-Подольского.
«Горняки» вышли на поле в новом комплекте игровой формы.
«Новая форма, новый сезон УПЛ», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.
Болельщики уже дали оценку новой форме, и большинству она нравится.
Футболки у «горняков» теперь кремового оттенка. Клуб продолжает сотрудничество со спортивным брендом PUMA.
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