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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 16:05 | Обновлено 03 августа 2025, 16:06
1011
0

ФОТО. Шахтер вышел на матч с Эпицентром в новой форме

«Горняки» играют в форме кремового оттенка

03 августа 2025, 16:05 | Обновлено 03 августа 2025, 16:06
1011
0
ФОТО. Шахтер вышел на матч с Эпицентром в новой форме
ФК Шахтер

3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на выезде играет против «Эпицентра» из Каменец-Подольского.

«Горняки» вышли на поле в новом комплекте игровой формы.

«Новая форма, новый сезон УПЛ», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Болельщики уже дали оценку новой форме, и большинству она нравится.

Футболки у «горняков» теперь кремового оттенка. Клуб продолжает сотрудничество со спортивным брендом PUMA.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер игровая форма
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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