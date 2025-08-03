ФОТО. Шахтер вышел на матч с Эпицентром в новой форме

3 августа в матче первого тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на выезде играет против «Эпицентра» из Каменец-Подольского.

«Горняки» вышли на поле в новом комплекте игровой формы.

«Новая форма, новый сезон УПЛ», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Болельщики уже дали оценку новой форме, и большинству она нравится.

Футболки у «горняков» теперь кремового оттенка. Клуб продолжает сотрудничество со спортивным брендом PUMA.