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  4. Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 августа 2025, 15:38 |
184
0

Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале

03 августа 2025, 15:38 |
184
0
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 4 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертом раунде украинка сыграет против представительницы США Аманды Анисимовой (WTA 7). Поединок состоится последним, четвертым запуском на центральном корте после игры Таусон – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Наоми Осаки, либо против Анастасии Севастовой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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