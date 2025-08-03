Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 4 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В четвертом раунде украинка сыграет против представительницы США Аманды Анисимовой (WTA 7). Поединок состоится последним, четвертым запуском на центральном корте после игры Таусон – Свентек. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертьфинале поборется либо против Наоми Осаки, либо против Анастасии Севастовой.

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