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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 16:35 |
352
0

Защитник Вереса получил травму после встречи с Ванатом

МРТ определит серьезность повреждения у игрока «Вереса»

03 августа 2025, 16:35 |
352
0
Защитник Вереса получил травму после встречи с Ванатом
ФК Верес. Роман Гончаренко

На 72-й минуте в стартовом поединке чемпионата УПЛ «Верес» – «Динамо» (0:1) защитник ровенчан Роман Гончаренко вынужден был попросить замену из-за травмы.

Как стало известно Sport.ua впоследствии, травму Роман Гончаренко получил после «встречи» на поле с игроком киевлян Владиславом Ванатом, который нанес чувствительный удар по колено.

По имеющейся информации в ближайшие дни Гончаренко воспользуется услугами МРТ и станет известно, насколько серьезным является повреждение.

Ранее защитник «Вереса» Роман Гончаренко объяснил поражение от «Динамо».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо травма Владислав Ванат Роман Гончаренко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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