Защитник Вереса получил травму после встречи с Ванатом

На 72-й минуте в стартовом поединке чемпионата УПЛ «Верес» – «Динамо» (0:1) защитник ровенчан Роман Гончаренко вынужден был попросить замену из-за травмы.

Как стало известно Sport.ua впоследствии, травму Роман Гончаренко получил после «встречи» на поле с игроком киевлян Владиславом Ванатом, который нанес чувствительный удар по колено.

По имеющейся информации в ближайшие дни Гончаренко воспользуется услугами МРТ и станет известно, насколько серьезным является повреждение.

Ранее защитник «Вереса» Роман Гончаренко объяснил поражение от «Динамо».