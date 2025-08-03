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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 01:10 |
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Защитник Вереса объяснил поражение от Динамо

Роман Гончаренко удовлетворен действиями своей команды

03 августа 2025, 01:10 |
101
0
Защитник Вереса объяснил поражение от Динамо
ФК Верес

В стартовом поединке чемпионата УПЛ футболисты «Вереса» уступили «Динамо» – 0:1.

Один из лидеров ровенчан Роман Гончаренко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало хозяевам добиться положительного результата.

«Считаю, что мы хорошо изучили игру соперника. В первую очередь, настраивались качественно действовать в отборе в среднем блоке и проводить стремительные контрвыпады. В первом тайме жители часто угрожали владением динамовцев, но, к сожалению, в завершающей стадии не удавалось довести дело до логического конца.

Самое неприятное, что при таком ходе событий на поле киевляне до перерыва сумели реализовать единственный опасный момент у наших ворот. Не могу сказать, что это была какая-то изысканная комбинация, просто наш игрок неудачно выбил мяч после передачи на дальнюю штангу, чем и воспользовался соперник.

По схожему сценарию разворачивались события и во втором тайме. Динамовцы могли увеличить преимущество в счете только когда мы под занавес противостояния наступали большими силами и не всегда успевали возвращаться на свою половину поля.

Видимо, динамовцы таки наиграли на победу с минимальным счетом, однако, если бы все закончилось вничью, то это, на мой взгляд, не было бы неожиданностью.

Наконец, респект нашим болельщикам. Их было на стадионе более 5 тысяч, и мы очень ощущали невероятную поддержку 12 игроков».

Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук провел пресс-конференцию после поражения киевскому Динамо в матче первого тура УПЛ.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо инсайд Роман Гончаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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