Максим ФЕЩУК: «Очень недоволен игрой передней линии в первом тайме»

В субботу, 2 августа, в Полтаве прошел матч 1-го тура Первой лиги. «Феникс-Мариуполь» со счетом 1:2 проиграл «Ворскле». Исход матча прокомментировал наставник клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«Неплохо начали игру. То, что я просил, не боялись. Забили быстрый мяч. И что не понравилось, то, как начали играть после 20-й минуты. Начали почему-то играть на удержание счета. Очень недоволен игрой передней линии в первом тайме. Абсолютно. Будем разбирать. Я понимаю, что далекий выезд, я понимаю, что немного было жарко, но и погода была одинакова для всех. «Ворскла» молодцы, хочу поздравить. Реально, я считаю, заслуживали победы и заслужили, достаточно создав, чтобы забить нам мячи. Но мы пропустили из-за ошибок. Я сейчас их не могу оценивать, потому что я стоял у бровки. Разберем, кто как играет. Есть конкуренция.

Были у нас некоторые проблемы в плане подготовки к игре кадровые. Потому что все же два человека из середины поля, на которых я рассчитывал и наигрывал, не смогли приехать на эту игру из-за травм. Это Богданов и Залога, игроки, на которых я очень рассчитываю в будущем. Когда сделал определенные коррективы после пропущенного гола, команда вроде бы начала давить, проще играть, но недостаточно для того, чтобы сравнять счет. Создали очень много брака в индивидуальном мастерстве футболистов, в непонимании. Но первый тур, выезд в серьезный клуб, где делается команда.

Сделаем все для того, чтобы команда выступала достойно в Первой лиге. Задание? Я говорю, что на первый год – это закрепиться в Первой лиге, сделать команду. Команда делается снова новая. Очень многие футболисты покинули нашу команду, но мы должны добиваться результата, потому что в первую очередь оценивается игра команды по результату, по характеру, по духу. Как-то так», – сказал Максим Фещук.