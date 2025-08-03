Александр БАБИЧ: «Нам удалось сыграть агрессивно в атаке»

В субботу, 2 августа, в Полтаве состоялся матч 1-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 2:1 обыграла «Феникс-Мариуполь». Впечатлениями о матче поделился коуч полтавского клуба Александр Бабич.

«Первый матч всегда такой нервый. И я видел и сам чувствовал, что ребята немного нервничают перед матчем, но я успокоил их, сказал, что нет в лиге ни одной команды, которую мы не можем победить. Без ошибок не бывает, но если есть командный дух, и есть характер, то мы 100% даем результаты. Победим или сыграем вничью, это второе. Во-первых, я благодарен ребятам, что по такой игре, когда мы проигрывали, забили гол и постоянно держали в напряжении соперника, создавали неплохие моменты у ворот соперника. Хотелось бы забивать, потому что столько ситуаций было, нужно забивать.

Прежде всего, нам удалось сыграть достаточно агрессивно в атаке. Достаточно так неплохо поработали в верхнем прессинге. С правого фланга активно работал Байдел, активно работал тот же Тарас Дмитрук. То есть насыщать штрафную площадку соперника. Чуть-чуть хотелось, чтобы слева бы тоже было больше, но нужно время, кто лучше готов, кто немного хуже готов. Но в целом я благодарен ребятам, потому что по такой сложной игре, надо было правильно думать, мыслить на поле. Ни заигрываться, ни раскрываться, держать правильный баланс.

По второму тайма я тоже могу сказать слова благодарности нашим болельщикам, которые и в первом тайме гнали нас, и во втором тайме. 12-й игрок действительно пошел нам на пользу. Я очень хочу, чтобы каждый матч мы радовали наших болельщиков. Я считаю, что ребята сегодня отдали все, что бы тоже поблагодарить наших болельщиков», – сказал Александр Бабич.