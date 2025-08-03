Другие новости03 августа 2025, 14:08 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
03 августа 2025, 14:08 |
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В воскресенье, 3 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Эпицентр – Шахтер
18:00 Карпаты – Полесье
00:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон
ТЕННИС
02:30 Аманда Анисимова – Элина Свитолина
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