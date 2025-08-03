СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа

В воскресенье, 3 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Эпицентр – Шахтер

16.00 – 7.75 – 1.19

18:00 Карпаты – Полесье

2.35 – 3.25 – 3.36

00:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон

1.63 – 4.10 – 5.15

ТЕННИС

02:30 Аманда Анисимова – Элина Свитолина

1.95 – 1.85

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