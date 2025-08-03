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03 августа 2025, 14:08 |
52
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

03 августа 2025, 14:08 |
52
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 августа
ФК Шахтер

В воскресенье, 3 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Эпицентр – Шахтер

Ggbet 16.00 – 7.75 – 1.19

18:00 Карпаты – Полесье

Ggbet 2.35 – 3.25 – 3.36

00:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон

Ggbet 1.63 – 4.10 – 5.15

ТЕННИС

02:30 Аманда Анисимова – Элина Свитолина

Ggbet 1.95 – 1.85

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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