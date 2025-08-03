Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У дебютанта УПЛ произошел конфликт с ТЦК: «Сейчас идет война»
Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 14:29 |
3101
2

У дебютанта УПЛ произошел конфликт с ТЦК: «Сейчас идет война»

Президент СК Полтава рассказал о случае во время выступлений в Первой лиге Украины

03 августа 2025, 14:29 |
3101
2
У дебютанта УПЛ произошел конфликт с ТЦК: «Сейчас идет война»

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал о скандальной ситуации с ТЦК, когда его команда выступала в Первой лиге Украины. Функционер объяснил, почему этому не озвучили.

– Прошлой осенью был случай, когда команду по дороге на матч с «Кудровкой» остановили представители ТЦК и забрали куда-то. Расскажите, что тогда произошло? Клуб тогда не выходил с официальным заявлением в публичную плоскость.

– Мы и сейчас не выходим с заявлением в публичную плоскость. Был случай, в Горишних Плавнях должна быть та игра. Но все разрешилось, все нормально.

Вернусь к очень простому. Сейчас идет война. Мы, как воюющая страна, не имеем возможности быть абсолютно свободными от общих обязанностей. Произошедшие в то время события в определенной степени повлияли на результат на тот момент, но в целом – нет. Какие-то эмоции были на тот момент, но исходить с какими-то заявлениями по поводу неправомерности чьих-либо действий – это в высшей степени неправильно и глупо.

Ребята воюют, защищают нашу страну, и мы должны быть благодарны им за это. Все остальное – это настолько пустяки, что оно недостойно даже того, чтобы заострять внимание на этом вопросе.

– Многие клубы бронируют своих футболистов. У вас как с этим?

– Все нормально.

– Бронируете или не бронируете? Это имею в виду.

– Бронируем, – сказал Иващенко.

По теме:
ФОТО. Эпицентр и Шахтер провели предматчевую разминку
Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Президент Кудровки озвучил задачу на сезон в УПЛ: «Сегодня они другие»
Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Футбол | 03 августа 2025, 13:58 0
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series
Ман Юнайтед – Эвертон. Прогноз и анонс на матч Premier League Summer Series

Поединок состоится в ночь на 4 августа и начнется в 00:00 по Киеву

Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Футбол | 02 августа 2025, 20:28 4
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера
Конец саги. Клуб АПЛ принял решение о трансфере вратаря Шахтера

Дмитрий Ризнык в «Сандерленд» не перейдет

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03.08.2025, 08:19
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бывший соперник Усика занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Бокс | 02.08.2025, 17:11
Бывший соперник Усика занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Бывший соперник Усика занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
Теннис | 03.08.2025, 12:40
ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
ВИДЕО. Как Гауфф вылетела из супертурнира в Монреале от юной звезды тенниса
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
"Стратегическое" предприятие каждый ФК. 😁
А измеряется "стратегичность" в $. 🤫
Ответить
+1
batistuta
ТЦК це наша гідність!
Ответить
0
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
02.08.2025, 07:48 1
Бокс
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
Названа команда, которая в новом сезоне бросит вызов Динамо и Шахтеру
01.08.2025, 10:44 1
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 3
Бокс
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
02.08.2025, 04:57 1
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
01.08.2025, 12:07
Футбол
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем