У дебютанта УПЛ произошел конфликт с ТЦК: «Сейчас идет война»

Президент СК Полтава Сергей Иващенко рассказал о скандальной ситуации с ТЦК, когда его команда выступала в Первой лиге Украины. Функционер объяснил, почему этому не озвучили.

– Прошлой осенью был случай, когда команду по дороге на матч с «Кудровкой» остановили представители ТЦК и забрали куда-то. Расскажите, что тогда произошло? Клуб тогда не выходил с официальным заявлением в публичную плоскость.

– Мы и сейчас не выходим с заявлением в публичную плоскость. Был случай, в Горишних Плавнях должна быть та игра. Но все разрешилось, все нормально.

Вернусь к очень простому. Сейчас идет война. Мы, как воюющая страна, не имеем возможности быть абсолютно свободными от общих обязанностей. Произошедшие в то время события в определенной степени повлияли на результат на тот момент, но в целом – нет. Какие-то эмоции были на тот момент, но исходить с какими-то заявлениями по поводу неправомерности чьих-либо действий – это в высшей степени неправильно и глупо.

Ребята воюют, защищают нашу страну, и мы должны быть благодарны им за это. Все остальное – это настолько пустяки, что оно недостойно даже того, чтобы заострять внимание на этом вопросе.

– Многие клубы бронируют своих футболистов. У вас как с этим?

– Все нормально.

– Бронируете или не бронируете? Это имею в виду.

– Бронируем, – сказал Иващенко.