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Украина. Премьер лига
03 августа 2025, 13:21 |
1022
1

Президент сенсационного новичка дебютирует в УПЛ: «Я держу себя в форме»

Роман Солодаренко планирует дебютировать за «Кудровку» в УПЛ

03 августа 2025, 13:21 |
1022
1
Президент сенсационного новичка дебютирует в УПЛ: «Я держу себя в форме»
ФК Кудровка. Роман Солодаренко

Президент Кудривки Роман Солодаренко, которая впервые сыграет в Украинской Премьер-лиге, заявил о готовности дебютировать в высшем дивизионе чемпионата Украины как игрок.

– Игрок Роман Солодаренко, который есть в заявке на этот сезон, имеет амбиции сыграть в УПЛ?

– Конечно. Вы видите по мне, я держу себя в форме. Я сегодня 1.90 см ростом и 88 кг на весах, поэтому, конечно, сейчас не хватает времени для полноценных тренировок с командой, но я точно найду его и дебютирую в высшей лиге. И очень надеюсь помочь своей команде, – сказал Солодаренко.

Ранее сообщалось, что Кудровка арендовала двух футболистов Шахтера

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Роман Солодаренко Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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абабагаламага
На якійсь 86' вийти, чому б ні)
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