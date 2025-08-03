Президент сенсационного новичка дебютирует в УПЛ: «Я держу себя в форме»

Президент Кудривки Роман Солодаренко, которая впервые сыграет в Украинской Премьер-лиге, заявил о готовности дебютировать в высшем дивизионе чемпионата Украины как игрок.

– Игрок Роман Солодаренко, который есть в заявке на этот сезон, имеет амбиции сыграть в УПЛ?

– Конечно. Вы видите по мне, я держу себя в форме. Я сегодня 1.90 см ростом и 88 кг на весах, поэтому, конечно, сейчас не хватает времени для полноценных тренировок с командой, но я точно найду его и дебютирую в высшей лиге. И очень надеюсь помочь своей команде, – сказал Солодаренко.

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