В ночь на 4 августа на турнире в Монреале между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 13) и Аманда Анисимова (WTA 7).

Начало встречи запланировано на 02:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Первая ракетка Украины проводит неплохой сезон, каких-то феноменальных достижений не было, но на мейджорах Открытом чемпионате Австралии и Ролан Гаррос доходила до четвертьфиналов, также был выигранный турнир в Руане.

В Монреале Свитолина стала специалистом по «нейтралкам». Вначале она прошла Камиллу Рахимову – 7:5, 6:2, а потом, меньше чем за час разгромила Анну Калинскую – 6:1, 6:1. По игре и результатам видно, что украинка находится в хорошей форме. Не впечатляет пока первая подача, только 44% первых мячей подавала в корт в первом матче и 56% во втором. У Элины 13 побед в 19 встречах на харде в этом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Аманда Анисимова

Американка может быть довольна собой в текущем сезоне, она поднялась на 29 позиций с начала года, сейчас она входит в топ-10. Среди достижений Анисимовой можно выделить выигранный престижный турнир в Дохе, а также финал травяного турнира в Лондоне.

Конечно, главным событием стал финал Уимблдона, однако, борьбы за титул не получилось, поражение 0:6, 0:6 от Свентек, при том, что в полуфинале удалось обыграть первую ракетку мира Арину Соболенко.

Свой путь в Монреале Анисимова начала с непростой победы над австралийкой Лулу Сун – 6:4, 7:6. Ожидался сложный матч против Эммы Радукану, но здесь проблем не возникло – 6:2, 6:1. На харде у спортсменки 13 побед в 18 играх.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Личные встречи

В очных противостояниях Свитолина ведет со счетом 3:1, хотя не сильно стоит обращать внимание на данный компонент, так как последний матч теннисисток состоялся еще четыре года назад. На харде спортсменки пересекались трижды, здесь счет 2:1.

Прогноз

Это будет интересная и сложная битва, в которой даже букмекеры не рискнули выделить фаворита. Сомневаюсь, что кто-то сможет диктовать условия в подобном матче, теннисистки попытаются удерживать свою подачу и ждать своего шанса на приеме.

Буквально напрашивается здесь ставка на тотал больше 20,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.60.