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  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа
WTA
03 августа 2025, 13:01 |
548
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа

В восьмой игровой день на канадских кортах сыграет только Элина Свитолина

03 августа 2025, 13:01 |
548
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 августа и в ночь на 4 число состоятся матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки одиночного разряда.

В восьмой игровой день на канадских кортах из представительниц Украины сыграет только Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [10] – Аманда Анисимова [5]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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