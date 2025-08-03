WTA03 августа 2025, 13:01 |
548
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа
В восьмой игровой день на канадских кортах сыграет только Элина Свитолина
03 августа 2025, 13:01 |
548
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3 августа и в ночь на 4 число состоятся матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки одиночного разряда.
В восьмой игровой день на канадских кортах из представительниц Украины сыграет только Элина Свитолина.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 02:30)
Элина Свитолина [10] – Аманда Анисимова [5]
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