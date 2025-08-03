3 августа и в ночь на 4 число состоятся матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки одиночного разряда.

В восьмой игровой день на канадских кортах из представительниц Украины сыграет только Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 3 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 4-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [10] – Аманда Анисимова [5]