Василий КОБИН: «Нужно работать над реализацией»

В поединке 1-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Буковиной». Результат матча прокомментировал главный тренер «Ингульца» Василий Кобин.

«Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков футбола, Первой лиги и вообще украинского чемпионата. Хочу поздравить наших игроков, хочу поздравить игроков команды соперника с началом чемпионата. Это уже весело. Закончились трудовые будни, сейчас команды уже начинают играть и будут намного в лучшем состоянии психологически. Конечно, тяжелый соперник сегодня нам достался в первом туре. И как мне показалось, как с нашей стороны, так и со стороны «Буковины» было достаточно много ошибок, достаточно много брака, что помешало игрокам показать свой максимальный уровень. Но здесь нужно отдать должное ребятам. Две команды играли в трудных условиях. Жарко. Первый час, тревога и счет 0:0.

Мы понимали, кто к нам приехал. Приехала команда, ставящая перед собой высокие цели. Мы знали, что игра будет плюс-минус к забитому голу, кто кому первый забьет. И это мы увидели на футбольном поле. Не удалось. Были полумоменты. Необходимо работать с реализацией, нужно работать с деталями. Потому что команда проводила товарищеские встречи. Сейчас начался чемпионат и чемпионат реально показывает твой уровень, психологическое состояние и качество игроков. Просмотрим спокойно игру и уже будем готовиться и исправлять те ошибки, которые у нас есть. Где-то «Буковина» преобладала в контроле мяча. Где-то мы были более агрессивными, где-то мы упростили игру и за счет этого мы были агрессивны и создавали моменты. Хотели сегодня победить, начать с победы чемпионат, но результат, который на табло, я считаю, в принципе, он справедлив», – сказал Василий Кобин.