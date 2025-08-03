Сергей ШИЩЕНКО: «Есть проблемы, над которыми еще нужно работать»

В матче 1-го тура Первой лиги «Буковина» в гостях сыграла вничью 0:0 с «Ингульцом». Наставник «Буковины» Сергей Шищенко поделился впечатлениями о первом официальном матче команды в новом сезоне.

– Сергей Юрьевич, какие впечатления от первого официального матча «Буковины» в новом сезоне?

– В некоторых моментах у нас была не очень хорошая реализация, особенно во втором тайме, но я доволен отношением ребят к игре, к их действиям в атаке. Конечно, есть проблемы, над которыми еще предстоит работать – были и необязательные потери мяча, которые не позволяли развивать атаку более агрессивно. В обороне «Буковина» действовала надежно. В первом тайме «Ингулец», если я не ошибаюсь, не нанес ни одного удара по нашим воротам. Во втором тайме соперник стал играть по-другому – использовал больше длинных передач. Давление на наших защитников было серьезное, поэтому у хозяев были неплохие подходы к нашим воротам. В общем, я доволен итоговым результатом матча, потому что мы понимали, какая команда против нас будет играть. Это команда, которая в прошлом сезоне представляла Премьер-лигу, это сыгранная команда, в которой многие игроки остались из того состава. Мы понимали, что будет тяжело, ведь «Ингулец» – это команда, которая умеет контролировать мяч и знает, что делать на футбольном поле.

У многих наших игроков были неплохие моменты, было много хороших подходов к воротам соперника. Моменты для взятия ворот «Ингульца» были и у Груши в первом тайме, и у Бойчука, и у Плаксы, могли забивать Килевый и Андрейчук в конце матча. Но качество реализации этих моментов было не на самом высоком уровне. Я знаю, как ребята выкладываются на тренировках и в матчах, поэтому претензий к их самоотдаче и игре у меня нет. Это только начало сезона, все еще впереди. В дальнейшем будем демонстрировать более качественную игру.

– Следующий соперник «Буковины» – «Агробизнес». Что ожидаете от предстоящего противостояния? Насколько это сложный соперник?

– Я смотрел матч «Агробизнеса» против «Левого берега», в котором команда из Волочиска одержала победу. Это непростой соперник, умеющий опасно контратаковать. Мы подробно проанализируем их игру и будем готовиться к этому непростому матчу.

Также хочу поблагодарить наших ребят, которые защищают нашу землю, нашу страну. Огромная им благодарность за то, что у нас есть возможность играть в футбол, работать и просто жить.