Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Есть проблемы, над которыми еще нужно работать»
Украина. Первая лига
03 августа 2025, 11:36 |
179
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Есть проблемы, над которыми еще нужно работать»

Главный тренер «Буковины» прокомментировал результат матча с «Ингульцом»

03 августа 2025, 11:36 |
179
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Есть проблемы, над которыми еще нужно работать»
ФК Буковина. Сергей Шищенко

В матче 1-го тура Первой лиги «Буковина» в гостях сыграла вничью 0:0 с «Ингульцом». Наставник «Буковины» Сергей Шищенко поделился впечатлениями о первом официальном матче команды в новом сезоне.

– Сергей Юрьевич, какие впечатления от первого официального матча «Буковины» в новом сезоне?

– В некоторых моментах у нас была не очень хорошая реализация, особенно во втором тайме, но я доволен отношением ребят к игре, к их действиям в атаке. Конечно, есть проблемы, над которыми еще предстоит работать – были и необязательные потери мяча, которые не позволяли развивать атаку более агрессивно. В обороне «Буковина» действовала надежно. В первом тайме «Ингулец», если я не ошибаюсь, не нанес ни одного удара по нашим воротам. Во втором тайме соперник стал играть по-другому – использовал больше длинных передач. Давление на наших защитников было серьезное, поэтому у хозяев были неплохие подходы к нашим воротам. В общем, я доволен итоговым результатом матча, потому что мы понимали, какая команда против нас будет играть. Это команда, которая в прошлом сезоне представляла Премьер-лигу, это сыгранная команда, в которой многие игроки остались из того состава. Мы понимали, что будет тяжело, ведь «Ингулец» – это команда, которая умеет контролировать мяч и знает, что делать на футбольном поле.

У многих наших игроков были неплохие моменты, было много хороших подходов к воротам соперника. Моменты для взятия ворот «Ингульца» были и у Груши в первом тайме, и у Бойчука, и у Плаксы, могли забивать Килевый и Андрейчук в конце матча. Но качество реализации этих моментов было не на самом высоком уровне. Я знаю, как ребята выкладываются на тренировках и в матчах, поэтому претензий к их самоотдаче и игре у меня нет. Это только начало сезона, все еще впереди. В дальнейшем будем демонстрировать более качественную игру.

– Следующий соперник «Буковины» – «Агробизнес». Что ожидаете от предстоящего противостояния? Насколько это сложный соперник?

– Я смотрел матч «Агробизнеса» против «Левого берега», в котором команда из Волочиска одержала победу. Это непростой соперник, умеющий опасно контратаковать. Мы подробно проанализируем их игру и будем готовиться к этому непростому матчу.

Также хочу поблагодарить наших ребят, которые защищают нашу землю, нашу страну. Огромная им благодарность за то, что у нас есть возможность играть в футбол, работать и просто жить.

По теме:
Василий КОБИН: «Нужно работать над реализацией»
Пропустит первый круг УПЛ. Защитник Карпат надолго выбыл из строя
«Я не тренер, чтобы оценивать свою игру». Игрок Зари – о матче с ЛНЗ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Ингулец Сергей Шищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Бокс | 03 августа 2025, 08:19 3
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал

Александр может провести бой против Деонтея Уайлдера

Бывший соперник Усика занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Бокс | 02 августа 2025, 17:11 1
Бывший соперник Усика занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей
Бывший соперник Усика занял первое место в обновленном рейтинге супертяжей

Американец Майкл Хантер сохранил первое место по версии Всемирной боксерской ассоциации

Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Бокс | 03.08.2025, 07:18
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Боб АРУМ: «Это не тот боксер, что раньше. Заработает деньги и уйдет»
Середа пробился в финал ЧМ-2025 в прыжках с 10-метровой вышки
Водные виды | 03.08.2025, 09:51
Середа пробился в финал ЧМ-2025 в прыжках с 10-метровой вышки
Середа пробился в финал ЧМ-2025 в прыжках с 10-метровой вышки
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Футбол | 03.08.2025, 11:36
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
Арда Туран назвал команду, с которой не хочет играть в Лиге конференций
01.08.2025, 20:20 2
Футбол
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал лучшего супертяжа, превзошедшего Усика и Кличко
02.08.2025, 06:10 2
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 4
Бокс
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба футболиста с Украины, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 4
Футбол
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 91
Футбол
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
01.08.2025, 10:21 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем